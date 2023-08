В США издана новая книга Теймура Атаева о неизвестных страницах истории Азербайджана

Автор: Самсон Кацман, американский журналист

5-го августа 2023 года в американском издательстве "M-Graphics Publishing" увидела свет книга очень уважаемого мною азербайджанского историка Теймура Атаева "Azerbaijan: a Thorny Path to Freedom (1987-1998): the Unknown Pages of History" (в переводе на русский язык: "Азербайджан: тернистый путь к свободе (1987-1998). Неизвестные страницы истории"). Книга, которая без натяжек и без прегрешения перед истиной, является единственной в своём роде, ибо она полно и аргументированно и, - впервые на английском языке, - представляет видение событий и позицию одной из сторон конфликта - азербайджанской. Книга, мимо которой не пройдёт читатель, желающий узнать всю правду, всю полноту картины о том трагическом десятилетии, будь-то учёный-международник, политик, студент американской дипакадемии, или непредвзятый армянский или французский исследователь.

Обращает на себя внимание и заслуживает быть отмеченной тональность изложения - максимально выдержанная, порой нарочито отстранённая при описании самых драматических событий. Наверное, не всегда это просто давалось Атаеву - азербайджанцу, патриоту, ветерану Первой Карабахской войны. Но таков автор - скрупулёзность в следовании фактам и научный подход прежде всего.

Книгу можно рассматривать как самостоятельный труд. Однако, как обращает внимание сам Атаев, данная работа является продолжением двух его ранних исследований: - "Из истории геополитической борьбы за территории России, Украины, Беларуси и Балтии. От принятия на Руси христианства до Петра I" (2017).

- "Кавказские коллизии России. От Петра I до Иосифа Сталина" (2017). Поэтому можно сказать, что вышедшая книга Атаева - это фактически завершающая часть трилогии.

Перед нами результат многолетней, кропотливой работы, доскональное знакомство с массой источников, документов, свидетельств. Их глубокое исследование и анализ позволили Атаеву предложить свою собственную трактовку описываемого периода, его приводных пружин и главных акторов. Взгляд этот во многих аспектах нов, и очень часто не совпадает с распространёнными представлениями об армяно-азербайджанском конфликте, острая фаза которого началась в 1987-ом году, за несколько лет до распада Советского Союза.

Пожалуй, один из наиболее интересных выводов Теймура Атаева - разжигание конфликта, манипулирование им осуществлялось из союзного центра. Его главные режиссёры находились в Кремле. Драматическая история взаимоотношений двух народов цинично, и, по мнению автора, совершенно осознанно использовалась союзными властями как предлог для насильственного и де-юре незаконного изменения внутригосударственных границ Советского Союза - выведения тогдашней НКАО (Нагорно-Карабахской Автономной Области) из-под суверенитета Азербайджана и включение её в состав Армении.

В поддержку этого сценария работала и подача событий в центральных советских газетах, которые, несмотря на вызванные перестройкой изменения, продолжали следовать указаниям советских партийных органов. Руководство многонационального государства, краеугольным камнем которого провозглашался пролетарский интернационализм, фактически поддержало формирование в стране общественного мнения, в котором один народ назначили "передовым и прогрессивным", а другой - "консервативным и косным". В своей работе Теймур Атаев блестяще показывает как исторически сложился такой несправедливый и несбалансированный подход. (Вопрос формирования антиазербайджанского культурно-исторического нарратива исследован у автора настолько глубоко и интересно, что, без сомнения, заслуживает отдельной публикации).

Именно этот подход, к сожалению, в подавляющем большинстве возобладал и в среде российской интеллигенции. Так оценил его цитируемый автором российский философ и политолог Сергей Кара-Мурза: "В конфликте в Нагорном Карабахе демократическая интеллигенция явно заняла сторону армян", поскольку некий "синклит духовных лидеров цивилизации" включил армян в число "чистых", а азербайджанцев - нет. И послушный сигналам этих лидеров, российский интеллигент пометил у себя в мозгу установленную цену армянской и азербайджанской крови". Одну человеческую жизнь поставили выше другой человеческой жизни.

Особый же размах эта линия получила после того, как о том вспоминает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда в 1987 г. тогдашним советским руководством "без каких-либо оснований" от всех высоких постов в советском политическом истэблишменте был отстранён Гейдар Алиев, и "Азербайджан утратил большую опору".

Дестабилизация обстановки на Южном Кавказе началась с изгнания азербайджанского населения из Армении и фактического перехода (по решению Кремля) тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) под юрисдикцию Москвы посредством образования Комитета особого управления (КОУ) НКАО, что и определило характер последующих событий.

Хочу отметить, что после знакомства с материалами, представленными Т. Атаевым, совершенно с иных позиций воспринимается национально-освободительное движение в Азербайджане. Эта картина разительно отличается от той, что преподносилось ангажированными советскими, да и западными СМИ. Автор показывает причины, которые вели к его искусственной радикализации, а также раскрывает цели режиссеров и исполнителей, умело настраивавших мировое общественное мнение в антиазербайджанском духе для оправдания ужасающего по своей жестокости ввода советской армии в Баку в январе 1990 г. в Баку, ставшего трагедией для азербайджанского народа.

Западные лидеры, президент США Джордж Буш-старший и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, симпатизировавшие Михаилу Горбачёву, поддержали его политику в Закавказье. Очевидным знаком этой поддержки стало присуждение советскому лидеру в конце 1990 г. Нобелевской премии мира. "Лауреатство на крови азербайджанского народа" - так характеризует эту премию Теймур Атаев, а действия советских войск в Баку называет "вакханалией насилия против азербайджанцев".

Варварские действия советской армии в Баку вместе с тем послужили мощным стимулом для пробуждения политического самосознания и консолидации азербайджанцев. Вызывают и восхищение, и уважение описанные автором героические действия моряков азербайджанских судов, в январе 1990 г. преградивших доступ к Бакинской бухте боевым судам Каспийской флотилии советского ВМФ и предотвративших блокаду азербайджанской столицы со стороны Каспийского моря. В свете представленных Т. Атаевым свидетельств совершенно в новом ключе предстаёт и ситуация, связанная со взрывом азербайджанского ТВ в январе 1990 г...

Наверное, можно привести и другие факты, которые впервые озвучены Т. Атаевым в его монографии, причем, повторюсь, в сопровождении аналитических выкладок. Но считаю, что лучше не интриговать читателей, а предоставить им возможность самим ознакомиться с теми, подчас страшнейшими, перипетиями, которые сопровождали тернистый путь Азербайджана к независимости.

Обращу лишь внимание на то, что для меня лично было очень интересно узнать о том, какие драматические и детективные обстоятельства сопровождали возвращение в большую политику Гейдара Алиева в начале 1990-х годов. По остроте и накалу ситуаций, по сочетанию бесстрашия с риском и взвешенным политическим расчётом это возвращение затмевает самые знаменитые голливудские сценарии. Не меньший интерес вызвало описание тех гроссмейстерских шагов, которые Г. Алиев предпринял на посту президента независимого Азербайджана; шагов, которые не только предотвратили республику от сползания в болото гражданской войны, но и вывели её в число динамично развивающихся стран мира, занявших достойное место в глобальной геополитической иерархии.

Среди главных геополитических факторов, определявших и продолжающих определять события на Южном Кавказе, Теймур Атаев называет нефтегазовые ресурсы Азербайджана. Такой подход является логическим продолжением авторского взгляда, подробно раскрытого им во второй части трилогии.

Факты и события, описанные в книге Теймура Атаева "Азербайджан: тернистый путь к свободе (1987-1998). Неизвестные страницы истории", а также их авторская трактовка, будут новыми, интересными, а зачастую неожиданными как для широкого читателя, интересующегося международной повесткой, так и для специалиста-международника, занимающегося Южным Кавказом и постсоветским пространством.