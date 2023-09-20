https://news.day.az/society/1599589.html Утвержден детальный план мероприятий по социально-экономическому развитию Нахчывана
Утвержден детальный план мероприятий по социально-экономическому развитию Нахчывана
Кабинет министров Азербайджана утвердил детальный план мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".
В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает в среду Day.Az.
Министерству финансов, министерству экономики, полномочному представительству Президента Азербайджанской Республики в Нахчыване и Кабинету министров Автономной Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого постановления.
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