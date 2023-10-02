Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева в сторону центра;

2. Проспект Зии Буниятова, перед Олимпийским стадионом в сторону метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

4. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

7. Улица Кероглу Рагимова в обе стороны;

8. Улица Ага Нейматулла, в сторону метро "Нариман Нариманов";

9. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Проспект Гара Гараева в направлении станции метро "Кероглу";

12. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

13. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

14. Проспект Бабека, в сторону центра;

15. Круг "20 Января";

16. Станция метро "Кероглу" в направлении трассы Сабунчи - Забрат.