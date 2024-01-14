Известный азербайджанский ведущий и его семья попали в ДТП

Автомобиль с известным азербайджанским ведущим Элвином Басгаллы попал в аварию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на соцсети, водитель автомобиля не справился с управлением на обледенелой дороге в Кюрдамирском районе.

В результате машина несколько раз перевернулась.

В момент аварии вместе с Элвином Басгалли в машине находились также его сын, мать и брат.

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