Индексация пенсий в Азербайджане позволит увеличить пенсионный капитал

Индексация пенсий в стране позволит увеличить пенсионный капитал.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что согласно закону "О трудовых пенсиях", в результате индексации на процент в соответствии с темпами роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год размер трудовых пенсий увеличивается. "При этом, наряду с трудовыми пенсиями, увеличивается и пенсионный капитал. Так, пенсионный капитал увеличивается в соответствии с индексом цен на потребительском рынке в предыдущие годы. Пенсионный капитал, зарегистрированный в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованного лица до 1 января текущего года, увеличивается путем индексации на 8,8 процента в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен по предыдущему году, согласно информации, представленной Госкомстатом. То есть, если на индивидуальном лицевом счете накоплено 50 тысяч манатов пенсионного капитала, эта сумма увеличивается на 4400 манатов и доводится до 54 400 манатов", - сказал Байрамов.

Отметим, что новым распоряжением Президента Ильхама Алиева все виды пенсий были проиндексированы и увеличены на 11,2 процента.

Все пенсии, назначенные до 1 января 2024 года, повышаются с 1 января текущего года путем индексации на 11,2 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы по состоянию на 2023 год, согласно информации, представленной Госкомстатом.

Кроме того, путем индексации предусмотрено увеличение с начала текущего года сумм трудовых пенсий, к которым назначены надбавки за выслугу лет, а вместе с этими надбавками и материальной помощи, включенной в состав пенсий с 1 января 2023 года. Надбавки начисляются через электронную систему и пенсионерам не нужно подавать для этого какие-либо документы. Надбавки к пенсиям за январь будут выплачены вместе с пенсией за февраль.

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