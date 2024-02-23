В Азербайджане объединят муниципалитеты

В Азербайджане будут объединены муниципалитеты.

Как сообщает в пятницу Day.Az, председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам Сиявуш Новрузов во время выступления на пленарном заседании 23 февраля заявил, что по представлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в парламент Азербайджана поступили два законопроекта о муниципалитетах.

Он отметил, что эти два законопроекта о решении проблем муниципалитетов уже представлены в парламентский комитет.

"В проекты включен вопрос сокращения количества муниципалитетов и их объединения. Один из проектов - "Об объединении, функционировании, отделении и упразднении муниципалитетов", а второй - "О статусе муниципалитетов". Так, муниципалитеты сел с численностью населения менее трех тысяч человек будут объединены. Это также улучшит социально-экономическое положение муниципалитетов", - добавил С.Новрузов.

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