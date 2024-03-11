Баку - это не только город, где мы живем и работаем, но и место, которое мы хотим сохранить для будущих поколений. С электросамокатами становится легче и экологичнее передвигаться по нашему городу, но, для того чтобы сохранить удобство для всех, необходимо соблюдать правила безопасной парковки. Совместно с городом Баку, компания Bolt нацелена на формирование привычки парковать электросамокаты правильно и ответственно.

Зачем нам правильная парковка?

Баку - это город с богатой историей и уникальной архитектурой. Правильная парковка помогает нам сохранить красоту и гармонию наших улиц, не нарушая их облик, так же для удобства перемещения пешеходов и другого транспорта.

Неправильно припаркованные самокаты создают опасные ситуации как для пешеходов, так и для других участников движения. Ответственная парковка, в свою очередь, обеспечивает безопасность для всех.

Возможное загромождение тротуаров и остановок предназначенных для автобусов может затруднять движение. Правильная парковка будет способствовать поддержанию порядка на улицах. Это поможет избежать хаоса и создаст приятную атмосферу для всех.

Компания Bolt разработала основные правила безопасной парковки электросамоката:

При завершении поездки на электросамокате, убедитесь, что вы паркуетесь правильно. Оставляйте электросамокаты возле велосипедных стоек или на специально отведенных местах. Это поможет уберечь город от беспорядка и неудобств для других.

Это поможет уберечь город от беспорядка и неудобств для других. Избегайте парковки самоката в местах, где он может помешать движению пешеходов и других участников движения. Не паркуйтесь на тротуарах и пешеходных зонах . Делайте все возможное, чтобы сохранить проходимость.

. Делайте все возможное, чтобы сохранить проходимость. Когда паркуете свой электросамокат, постарайтесь припарковать его рядом с другими самокатами. Это помогает сократить занимаемое пространство и создаст порядок.

Это помогает сократить занимаемое пространство и создаст порядок. Всегда используйте подножку, чтобы предотвратить случайное движение самоката после парковки.

С полным перечнем правил пользования самокатом вы можете ознакомиться по ссылке.

Что делать, если вы заметили плохо припаркованный электросамокат Bolt?

Безопасность всех участников движения является ключевым приоритетом компании Bolt. Именно поэтому, помогая городам развивать культуру микромобильности, компания Bolt также решает некоторые проблемы, которые иногда возникают в связи с ростом популярности такого вида транспорта. Неправильно припаркованные электросамокаты являются одним из таких вопросов.

Все пользователи могут связаться с компанией через службу поддержки в приложении. Сотрудники Bolt всегда реагируют на все сообщения. Благодаря обратной связи компания имеет возможность зафиксировать поездку и ограничить доступ к сервису для тех пользователей, кто пренебрегает правилами безопасности.

Чтобы сообщить о проблеме через приложение Bolt нужно нажать на треугольник с восклицательным знаком в нижнем левом углу экрана и выбрать проблему, о которой вы хотите сообщить: будь это случившийся инцидент или неправильно припаркованный транспорт.

Парковка электросамокатов не сложна - это всего лишь вопрос привычки. Следуя простым правилам, мы сможем сделать наш город Баку более безопасным и приятным местом для всех жителей и гостей. Bolt призывает всех пользователей электросамокатов к ответственной парковке, чтобы совместно сохранять городскую гармонию и красоту наших улиц.