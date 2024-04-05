Теймур Мусаев о мерах контроля за пищевыми продуктами

Экономические и экологические изменения в мире привели к реактивации пищевых патогенов. В медицинских учреждениях использование безопасных продуктов питания имеет исключительно важное значение.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на итоговом отчетном совещании на тему "Оценка системы продовольственного контроля" сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, большинство пациентов более восприимчивы к микробиологическим и пищевым рискам, чем здоровые люди.

"С этой точки зрения, правильное установление мер контроля в отношении пищевых продуктов является вопросом, к которому министерство здравоохранения подходит внимательно и чутко", - добавил министр.

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