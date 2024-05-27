Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с наблюдающимися в стране нестабильными погодными условиями.

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается, что нестабильные погодные условия сохранятся в Азербайджане еще некоторое время, местами пройдут дожди, будет преобладать сильный ветер.

Как сообщает Day.Az, учитывая снижение видимости из-за пыльного тумана, Главное управление дорожной полиции просит водителей ехать на минимальной скорости, соблюдать дистанцию больше нормы, принимать во внимание скользкость дорог в дождливую погоду, проверять исправность стеклоочистителей и световых приборов автомобиля. В ветреную погоду рекомендуется не парковать свои автомобили вблизи конструкций с высокой вероятностью падения или срыва, а также принимать профилактические меры по предотвращению возможных аварий, в частности с участием прицепов, тентованных автомобилей и длинномеров.

"Учитывая трудности, которые могут возникнуть при нестабильных погодных условиях, призываем пешеходов также быть ответственными на дорогах", - говорится в обращении.