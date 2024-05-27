Объявлен график движения автобусов по маршруту Баку-Гянджа-Баку

В пользование пассажиров переданы современные и комфортабельные автобусы по маршруту Баку-Гянджа-Баку.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что на конкурс была выставлена линия междугороднего маршрута Баку-Гянджа-Баку. В соответствии с результатами конкурса победили две компании.

"С 27 мая для более комфортной и безопасной перевозки пассажиров поездки в Гянджу будут осуществляться на автобусах марки "Neoplan" и "MAN". Таким образом, впервые за долгое время в междугородних перевозках вводятся в эксплуатацию полностью новые автобусы. Отметим, что автобусы марки "MAN" являются абсолютно новыми и произведены в 2024 году. Автобусы будут отправляться от Бакинского международного автовокзала в 10:30, 11:00, 12:00 и в 14:30, а с автовокзала Гянджи - в 11:00, 11:30, 13:30 и и 19:00. Обновление автобусного парка, обслуживающего междугородние пассажирские перевозки, обеспечение доступности общественного транспорта постоянно находится в центре внимания Азербайджанского агентства наземного транспорта. Регулярно проводится анализ автобусного парка по республике. Регулярные автобусные маршруты представляются на конкурс поэтапно. В конкурсе побеждают перевозчики, имеющие на своем балансе современные и новые автобусы. Целью является повышение качества, безопасности и комфорта предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок", - говорится в сообщении Агентства.

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