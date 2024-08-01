Операционная компания COP29 объявляет международный фотоконкурс на тему климата

В продолжение инициатив различной направленности, реализуемых с целью привлечения внимания общественности к актуальным проблемам климата и активной просветительской деятельности Азербайджанская операционная компания COP29 объявляет международный фотоконкурс "Климатическая деятельность в фотообъективе", сообщает Day.Az.

Основная цель этого проекта, который приглашает фотографов со всего мира к визуальному диалогу на тему изменения климата, подойти к проблемам климата с новой точки зрения посредством фотоисторий и стимулировать глобальную деятельность с помощью современных художественных инструментов.

Концептуальная линия фотоконкурса в гармонии с темами конференции COP29 фокусируется на сообществах, населяющих мир, их культурной жизни и роли в сохранении окружающей среды, а также на влиянии климатических изменений на ландшафты и экосистемы, а также на флору и фауну, подверженных этим воздействиям. Таким образом, такие темы, как сохранение лесов и биоразнообразия, управление водными ресурсами, устойчивое сельское хозяйство, адаптация к изменению климата, сохранение культурного наследия составляют тематическую основу проекта.

Работы, принятые на конкурс, будут классифицированы по четырем категориям: "Последствия изменения климата", "Климатические решения и инновации", "Молодежь и образование", "Флора и фауна". Фотографии будут оцениваться командой экспертов по различным критериям, таким как творческий подход, техническое мастерство. Фотографии победивших авторов будут представлены на специальной экспозиции во время конференции COP29, что позволит им представить свой талант всему миру. Наряду с этим, выбранные фотографии будут широко представлены на различных платформах, включая официальный сайт конференции и каналы социальных медиа.

Отметим, что с более подробной информацией о технических требованиях и условиях конкурса можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://cop29.az/az/pages/the-climate-action-in-focus. Процесс приема заявок продлится в онлайн-формате до 15 сентября. Фотографы-любители и профессиональные фотографы могут подать заявку до указанной даты по электронной почте [email protected].

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