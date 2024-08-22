АЖД начали процесс передачи медучреждений

Соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики медицинские учреждения, находящиеся в подчинении ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), и принадлежащее им имущество передаются министерству здравоохранения, Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) и Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики.

Как сообщили сообщает в четверг Day.Az в АЖД, основной целью решения о передаче медицинских учреждений Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" в подчинение и распоряжение соответствующих государственных органов, исполнение которого начнется с 1 января 2025 года, является организация более профессионального и централизованного управления этими больницами в подчинении соответствующих отраслевых структур и обеспечение доступа населения к качественным медицинским услугам.

Отметим, что АЖД осуществляет переход к гибкой модели компании - с современным и эффективным управлением и клиентоориентированной, а основной сферой его деятельности являются железнодорожные перевозки, обслуживание и развитие железнодорожной инфраструктуры, модернизация соответствующей материально-технической базы и подготовка кадров для железных дорог. В связи с этим медицинские услуги определены как непрофильное направление для деятельности АЖД.

Эта практика также применяется в ряде развитых стран Европы и мира. Аналогичные решения направлены на поддержку специализации железнодорожной отрасли по своему профилю, диверсификацию услуг грузоотправителям и пассажирам, строительство инфраструктуры и многие другие сопутствующие виды деятельности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!