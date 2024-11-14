Обвиняемого в крупной взятке сотрудника филармонии перевели под домашний арест?

Сотрудник Азербайджанской государственной академической филармонии Рашад Мамедов, арестованный четыре месяца назад по обвинению в коррупции, отпущен под домашний арест.

Как передает Day.Az, по информации Qafqazinfo, суд счел обоснованным ходатайство адвоката обвиняемого о замене назначенной ему меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Основанием для изменения меры пресечения было признано наличие у Р.Мамедова известного места жительства и отсутствия у него реальных оснований для уклонения от следствия.

Отметим, что Рашад Мамедов обвиняется в получении взятки в размере 70 000 манатов. Предварительное следствие по делу продолжается.