https://news.day.az/society/1707260.html Обвиняемого в крупной взятке сотрудника филармонии перевели под домашний арест? Сотрудник Азербайджанской государственной академической филармонии Рашад Мамедов, арестованный четыре месяца назад по обвинению в коррупции, отпущен под домашний арест.
Обвиняемого в крупной взятке сотрудника филармонии перевели под домашний арест?
Сотрудник Азербайджанской государственной академической филармонии Рашад Мамедов, арестованный четыре месяца назад по обвинению в коррупции, отпущен под домашний арест.
Как передает Day.Az, по информации Qafqazinfo, суд счел обоснованным ходатайство адвоката обвиняемого о замене назначенной ему меры пресечения в виде ареста на домашний арест.
Основанием для изменения меры пресечения было признано наличие у Р.Мамедова известного места жительства и отсутствия у него реальных оснований для уклонения от следствия.
Отметим, что Рашад Мамедов обвиняется в получении взятки в размере 70 000 манатов. Предварительное следствие по делу продолжается.
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