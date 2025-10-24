https://news.day.az/society/1790470.html Увеличатся ли выплаты ветеранам? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ В 2026 году увеличение выплат ветеранам не предусмотрено. Как сообщает Day.Az, об этом сказал Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев. Следует отметить, что в настоящее время размер президентской пенсии для ветеранов войны в Азербайджане составляет 80 манатов.
Увеличатся ли выплаты ветеранам? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В 2026 году увеличение выплат ветеранам не предусмотрено.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Trend председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.
Следует отметить, что в настоящее время размер президентской пенсии для ветеранов войны в Азербайджане составляет 80 манатов.
