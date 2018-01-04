Сейсмическая активность в Азербайджане снизилась

Сейсмическая активность в Азербайджане по сравнению с 2016 годом снизилась.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила завотделом информации Республиканской сейсмологической службы НАНА Вюсаля Рафиггызы.

В настоящее время сейсмическая активность в Азербайджане находится на фоновом уровне, отметила В.Рафиггызы.

"В первый день января землетрясение в Исмаиллы было ощутимым. Глубина его составила 8 километров. Когда глубина очага близка к земной поверхности, ощущаются даже землетрясения с небольшой магнитудой. К тому же зона Исмаиллы - Шамахы является одной из активных, и сейсмическая активность там наблюдается постоянно. С этой точки зрения толчки на таких территориях ожидаемы", - сказала Вюсаля Рафиггызы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook