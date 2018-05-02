Серхио Рамос объявил «Реал» королем Европы - ВИДЕО

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос после выхода в финал Лиги чемпионов подошел к болельщикам и объявил свой клуб королем Европы. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте испанской команды, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

1 мая "Реал" на своем поле сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" в ответном полуфинальном матче турнира - 2:2. Первую встречу испанцы выиграли со счетом 2:1. После финального свистка Рамос подошел к фанатской трибуне, взял микрофон и исполнил две кричалки, в одной были слова: "Мы - короли Европы".

"Реал" вышел в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд. В предыдущих двух сезонах клуб выигрывал турнир.

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