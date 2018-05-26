Капитан мадридского «Реала» недоволен проведением финала ЛЧ в Киеве

26 мая 2018 11:53

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил недовольство проведением финала Лиги чемпионов в Киеве, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Добраться до некоторых стран иногда бывает довольно сложно. Я уверен, многие фанаты предпочли бы, чтобы игра проходила поближе к местам, где они живут. В таком случаем они могли бы посетить матч. Это должно быть принято во внимание при организации таких финалов", - цитирует Рамоса AP.

26 мая в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся "Ливерпуль" и мадридский "Реал". 

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