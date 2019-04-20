"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает "Советский спорт".

По информации The Telegraph, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер хочет провести кадровые изменения в команде. Есть вероятность, что бельгийский футболист станет одним из первых, кто покинет клуб. Однако, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, руководство будет ждать достойного предложения по игроку.

Лукаку попал в сферу интересов таких команд, как миланский "Интер", французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария". По словам агента спортсмена, он предпочел бы чемпионат Италии.