Манчестер Юнайтед хочет продать Лукаку
20 апреля 2019 09:08 124
"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает "Советский спорт".
По информации The Telegraph, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер хочет провести кадровые изменения в команде. Есть вероятность, что бельгийский футболист станет одним из первых, кто покинет клуб. Однако, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, руководство будет ждать достойного предложения по игроку.
Лукаку попал в сферу интересов таких команд, как миланский "Интер", французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария". По словам агента спортсмена, он предпочел бы чемпионат Италии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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