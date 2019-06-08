https://news.day.az/sport/1127202.html «Реал» определился с новой трансферной целью после покупки Азара
«Реал» определился с новой трансферной целью после покупки Азара
Мадридский "Реал" определился с новой трансферной целью после покупки полузащитника Эдена Азара, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Mirror, испанский клуб намерен приобрести хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Отмечается, что "Реале" француза хочет видеть лично главный тренер команды Зинедин Зидан.
В прошедшем сезоне Погба принял участие в 47 матчах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.
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