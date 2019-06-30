Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва станет новым капитаном клуба, сообщает A Bola.

По информации издания, такое решение принял главный тренер клуба Хосеп Гвардиола, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший капитан команды Венсан Компани покинул "Манчестер Сити" после завершения сезона и перешел в бельгийский "Андерлехт".

Сильва выступает за английскую команду с 2010 года. В составе команды он четырежды чемпион Англии и обладатель Кубка английской лиги, а также дважды - Кубка и Суперкубка Англии.

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