https://news.day.az/sport/1133726.html Стал известен новый капитан «Манчестер Сити»
Стал известен новый капитан «Манчестер Сити»
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва станет новым капитаном клуба, сообщает A Bola.
По информации издания, такое решение принял главный тренер клуба Хосеп Гвардиола, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бывший капитан команды Венсан Компани покинул "Манчестер Сити" после завершения сезона и перешел в бельгийский "Андерлехт".
Сильва выступает за английскую команду с 2010 года. В составе команды он четырежды чемпион Англии и обладатель Кубка английской лиги, а также дважды - Кубка и Суперкубка Англии.
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