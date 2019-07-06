Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос попробовал пиццу со своим изображением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболист развлекается в отпуске. Он выложил фотографию с пиццей в сторис в своем инстаграме.

"Твое лицо мне знакомо", - написал футболист.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Рамос сыграл в 28 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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