https://news.day.az/sport/1135603.html Капитан сборной Испании съел пиццу со своим лицом - ФОТО
Капитан сборной Испании съел пиццу со своим лицом - ФОТО
Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос попробовал пиццу со своим изображением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Футболист развлекается в отпуске. Он выложил фотографию с пиццей в сторис в своем инстаграме.
"Твое лицо мне знакомо", - написал футболист.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Рамос сыграл в 28 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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