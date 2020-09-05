https://news.day.az/sport/1268242.html Появились изображения новой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21 - ФОТО
Появились изображения новой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21 - ФОТО
На сайте Footy Headlines появились изображения третьей формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2020/21.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, джерси изготовлена из высокотехнологичного пластика, на ней изображен камуфляжный узор Dazzle, использовавшийся в прошлом веке для росписи британских лайнеров с целью скрыть от противника внешние характеристики корабля.
Напомним, что в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Оле-Гуннара Сульшера заняли третье место.
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