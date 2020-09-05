Появились изображения новой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2020/21

На сайте Footy Headlines появились изображения третьей формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2020/21.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, джерси изготовлена из высокотехнологичного пластика, на ней изображен камуфляжный узор Dazzle, использовавшийся в прошлом веке для росписи британских лайнеров с целью скрыть от противника внешние характеристики корабля.

Напомним, что в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Оле-Гуннара Сульшера заняли третье место.