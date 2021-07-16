"Формула-1" представила новый болид на алкоголе

"Формула-1" переходит на алкоголь.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после упреков фанатов в том, что королевские гонки стали скучными, руководство решило работать именно в сторону зрелищности и представило новый болид на биотопливе. Оно не только благоприятно скажется на экологии, но и снизит термонагрузку на двигатели.

Но самое главное - это изменения в конструкции машины, которые позволят вернуть граунд-эффект, запрещенный еще в 80-х годах, когда противники максимально сближались. Теперь зрители смогут наблюдать не просто за быстрой ездой и техникой пилотов, но и за ярким противостоянием.