https://news.day.az/sport/1362145.html "Формула-1" представила новый болид на алкоголе - ВИДЕО
"Формула-1" представила новый болид на алкоголе - ВИДЕО
"Формула-1" переходит на алкоголь.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, после упреков фанатов в том, что королевские гонки стали скучными, руководство решило работать именно в сторону зрелищности и представило новый болид на биотопливе. Оно не только благоприятно скажется на экологии, но и снизит термонагрузку на двигатели.
Но самое главное - это изменения в конструкции машины, которые позволят вернуть граунд-эффект, запрещенный еще в 80-х годах, когда противники максимально сближались. Теперь зрители смогут наблюдать не просто за быстрой ездой и техникой пилотов, но и за ярким противостоянием.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре