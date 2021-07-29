https://news.day.az/sport/1365879.html ФК "Карабах" пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций - ВИДЕО
ФК "Карабах" пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций - ВИДЕО
Сегодня, 29 июля, ФК "Карабах" встретился с израильским клубом "Ашдод".
Как передает Day.Az, ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций завершился победой азербайджанского коллектива со счётом 0:1.
Таким образом, "Карабах" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии агдамцы встретятся с победителем пары "Влазния" - "АЕЛ".
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