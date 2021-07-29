ФК "Карабах" пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций

Сегодня, 29 июля, ФК "Карабах" встретился с израильским клубом "Ашдод".

Как передает Day.Az, ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций завершился победой азербайджанского коллектива со счётом 0:1.

Таким образом, "Карабах" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. На этой стадии агдамцы встретятся с победителем пары "Влазния" - "АЕЛ".