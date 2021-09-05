Азербайджанские шахматисты продолжают выступление на чемпионате Европы

Партии 10-го тура чемпионата Европы по шахматам среди мужчин прошли в столице Исландии Рейкьявике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В 10-м туре представитель Азербайджана Рауф Мамедов уступил румыну Богдану-Даниэлю Деака. Отметим, что это первое поражение Р. Мамедова на турнире. Таким образом, наш представитель, выступавший в группе лидеров в предыдущих турах, занимает 7-е место.

Айдын Сулейманлы победил Лорина Дкоста из Великобритании. Матчи Ниджата Мамедова с Мустафой Йылмазом (Турция), Ниджата Аббасова с Гудмундуром Кяртанссоном и Реада Самедова с Любомиром Фтачником завершились вничью.

За один тур до окончания соревнований Н.Мамедов находится на 14-м месте с 7 очками, А.Сулейманлы на 44-м месте с 6 очками. Н.Абасов и Р.Самадов делят 55-82 места с 5,5 очками.