Азербайджанские шахматисты одержали очередную победу на Всемирной шахматной олимпиаде

В индийском Ченнаи продолжается 44-я Всемирная шахматная олимпиада.

Как сообщает Day.Az, в III туре азербайджанский шахматисты играют против сборной Аргентины. Наша команда уже одержала свою очередную победу. Так, Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов завершили матч со своими соперниками победой. Ниджат Абасов сыграл вничью со своим соперником.

Азербайджанская команда выиграла этот матч, добавив в свой актив 2,5 очка. Игра Гадира Гусейнова продолжается.