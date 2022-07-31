https://news.day.az/sport/1483540.html Азербайджанские шахматисты одержали очередную победу на Всемирной шахматной олимпиаде
Азербайджанские шахматисты одержали очередную победу на Всемирной шахматной олимпиаде
В индийском Ченнаи продолжается 44-я Всемирная шахматная олимпиада.
Как сообщает Day.Az, в III туре азербайджанский шахматисты играют против сборной Аргентины. Наша команда уже одержала свою очередную победу. Так, Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов завершили матч со своими соперниками победой. Ниджат Абасов сыграл вничью со своим соперником.
Азербайджанская команда выиграла этот матч, добавив в свой актив 2,5 очка. Игра Гадира Гусейнова продолжается.
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