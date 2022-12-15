Вратарь сборной Марокко Боно может перейти в "Баварию"

Голкипер сборной Марокко Яссин Боно может продолжить карьеру в чемпионате Германии, а именно в мюнхенской "Баварии". Об этом сообщает издание AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

31-летний вратарь испанской "Севильи" рассматривается в качестве замены многолетнему стражу ворот команды Мануэлю Нойеру. Немец во время своего отпуска после вылета сборной Германии с чемпионата мира сломал ногу и выбыл до конца текущего сезона.

Боно выступает за "Севилью" с 2020 года. Контракт марокканца с командой рассчитан до лета 2025 года.

На проходящем в эти дни чемпионате мира в Катаре Боно провел пять матчей, в которых пропустил три гола (один от собственного игрока). В игре против Испании в 1/8 финала голкипер отбил два из трех послематчевых пенальти.

В среду вечером марокканцы потерпели поражение в полуфинале турнира, уступив сборной Франции (0:2). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани.