Гвардиола может воссоединиться с Месси в «ПСЖ»

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может возглавить французский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, 52-летний испанец покинет должность главного тренера "горожан", если Английская премьер-лига (АПЛ) докажет, что клуб нарушил финансовый фэйр-плей.

"ПСЖ" готов пригласить Гвардиолу при таком развитии событий. Во французском клубе специалист может воссоединиться с аргентинским форвардом Лионелем Месси, с которым работал в "Барселоне".

Месси проводит в "ПСЖ" второй сезон. Он покинул "Барселону" в 2021 году. В текущем сезоне форвард принял участие в 25 матчах команды во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 14 голевых передач.

Аргентинец является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".