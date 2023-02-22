Тренер сборной Азербайджана может пойти на неожиданный шаг

Несмотря на то, что вратарь агдамского "Карабаха" Шахруддин Магомедалиев имеет шансы восстановиться после травмы и помочь сборной Азербайджана по футболу в отборочных матчах ЕВРО-2024 против команд Австрии (24 марта) и Швеции (27 марта), тренерский штаб "милли" прорабатывает дополнительные варианты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, если изначально ставка делалась на голкиперах "Сабаила" и "Габалы" Эмиле Балаеве и Салахате Агаеве, соответственно, то ныне ситуация немного изменилась. По нашей информации, главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи обратил внимание на 20-летнего голкипера "Сабаха" Юсифа Иманова.

Не исключен вариант, при котором именно молодой вратарь "сов" встанет в "раму" важных матчах на старте отбора на ЕВРО-2024. Единственное, что может заставить отказаться от этого варианта, отсутствие международного опыта у Иманова. Но по сравнению с опытными коллегами он в этом сезоне выступает более стабильно.

