Месси требует условия для нового контракта с ПСЖ

Стали известны условия, которые аргентинский нападающий Лионель Месси требует включить в новый контракт с "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Le Parisien.

По информации издания, переговоры с парижанами затягиваются из-за обсуждения финансовой части соглашения. Отмечается, что Месси не намерен идти на снижение зарплаты. На данный момент он получает за сезон 38 миллионов евро после уплаты налогов.