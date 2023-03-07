Тренер «Ньюэллс Олд Бойз» о возвращении Месси

Главный тренер "Ньюэллс Олд Бойз" Габриэль Хайнце прокомментировал слухи о том, что в команду может вернуться форвард "ПСЖ" Лионель Месси, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

"Меня смущают вопросы о нем, и мне немного стыдно говорить о Месси. Единственный, кто решает, возвращаться ему или нет, - это он сам. Это его выбор, никто не обязан возвращаться. Пожалуйста, оставьте Месси в покое, пусть он продолжает радовать нас, и пусть он будет счастлив, где бы он ни был", - приводит слова Хайнце Footmercato.

Действующее соглашение Месси с "ПСЖ" рассчитано до лета 2023 года. Также СМИ сообщали, что он отклонил первое предложение парижан о продлении из-за того, что его не устроили финансовые детали контракта.

Ранее сообщалось, что отец Месси провел переговоры с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, где они обсуждали возвращение аргентинца в каталонский клуб.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец сыграл за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.