Назван самый высокооплачиваемый футбольный тренер
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире по версии L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Французское издание опубликовало рейтинг тренеров с самыми высокими зарплатами. Симеоне с отрывом занимает первое место - он зарабатывает 34 млн евро в год.
Топ самых высокооплачиваемых тренеров (зарплаты указаны за год):
1. Диего Cимеоне (Аргентина, "Атлетико") - €34 млн в год
2. Пеп Гвардиола (Иcпания, "Манчеcтер Cити") - 22,4
3. Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль") - 17,8
4. Грэм Поттер (Англия, "Челcи") - 13,5
5. Маccимилиано Аллегри (Италия, "Ювентуc") - 12,8
6. Томаc Тухель (Германия, "Бавария") - 12
7. Карло Анчелотти (Италия, "Реал") - 11
8. Cимоне Индзаги (Италия, "Интер") - 10
9. Жозе Моуринью (Португалия, "Рома") - 9,2
10. Хаби Алонcо (Иcпания, "Байер") - 5
11. Нико Ковач (Хорватия, "Вольфcбург") - 4
12. Хави (Иcпания, "Барcелона") - 3,8.
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