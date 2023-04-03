Галтье покидает «ПСЖ» после проигрыша «Лиону»?

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье после проигрыша "Лиону" в 29-м туре французской Лиги 1 заявил, что он не собирается уходить в отставку со своего поста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Матч за матчем мы теряем преимущество. Уйду ли я в отставку? Нет. Я буду драться до конца, чтобы завоевать титул. Очевидно, что нам нужно перестроиться. Во время перерыва на матчи сборных наши игроки были разбросаны по миру - это наблюдение, а не оправдание.

Возможно, сказывается усталость, но мы должны отреагировать как чемпионы", - передает слова Галтье RMC Sport.

"ПСЖ" потерпел поражение со счетом 0:1. Единственный мяч во встрече на 56-й минуте забил Брэдли Баркола. Для парижской команды этот проигрыш стал шестым в последних десяти матчах во всех турнирах - чемпионате страны, Кубке Франции и Лиге чемпионов.

Столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Его ближайшим преследователем является "Ланс", в копилке которого 60 очков.