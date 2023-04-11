Итальянские СМИ сравнили азербайджанского футболиста с лидером "Наполи"

Итальянское спортивное издание NapoliCalcio24 сравнило нападающего азербайджанского "Карабаха" Мусу Гурбанлы с футболистом итальянского "Наполи" Хвичей Кварацхелией, сообщает во вторник Day.Az.

Как пишет издание, качество игры и потенциал Мусы Гурбанлы позволяют ему рассчитывать на продолжение карьеры за пределами Азербайджана.

"Двадцатилетний уроженец Баку ведет "Карабах" к очередному титулу у себя на родине и делает это как абсолютная движущая сила с 20 забитыми мячами и лидерством в рейтинге лучших бомбардиров", - пишет автор статьи.

Издание сообщает об интересе турецких скаутов к Гурбанлы, в частности, клуба "Бешикташ".

"Гурбанлы входит в число лучших бомбардиров всей Европы. Хотя он выступает в лиге не самого первого эшелона, тем не менее он уже несколько раз играл за сборную и даже забивал. Гурбанлы также вызвал интерес у некоторых итальянских клубов на трансферном рынке", - отмечает NapoliCalcio24.