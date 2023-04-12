Левандовски о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонскую команду, сообщает Day.Az.

"Место Месси - в "Барсе", и если он вернется, это будет что-то невероятное.

Мы знаем, что его место - здесь, в "Барселоне". Я не знаю, что произойдет, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе", - передает слова Левандовски Mundo Deportivo.