https://news.day.az/sport/1554644.html Левандовски о возможном возвращении Месси в "Барселону"
Левандовски о возможном возвращении Месси в "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонскую команду, сообщает Day.Az.
"Место Месси - в "Барсе", и если он вернется, это будет что-то невероятное.
Мы знаем, что его место - здесь, в "Барселоне". Я не знаю, что произойдет, но я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем играть вместе", - передает слова Левандовски Mundo Deportivo.
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