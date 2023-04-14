Месси снялся для новой рекламы Louis Vuitton

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал героем новой рекламной кампании французского Дома моды Louis Vuitton. Соответствующая информация появилась на официальном сайте бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

35-летний Лионель Месси снялся в рекламе чемоданов из коллекции Horizon от Louis Vuitton. В серии снимков, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, футболист позировал в черном брючном костюме-двойке и ботинках челси. Его запечатлели, пока он шел по взлетной полосе и катил за собой багаж, а также сидел в зале ожидания в аэропорту, закинув ноги на саквояж.

В ноябре 2022 года Лионель Месси снялся для рекламы Louis Vuitton вместе со своим вечным соперником - нападающим "Аль‑Насра" Криштиану Роналду. В объективе фотографа Энни Лейбовиц футболисты устроили шахматный поединок, при этом Роналду играл белыми фигурами, а Месси - черными. Вместо шахматной доски спортсмены использовали чемодан бренда.