Три азербайджанских борца вышли в полуфинал чемпионата Европы в Загребе

Три азербайджанских борца греко-римского стиля вышли в полуфинал на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе.

Об этом сообщила Федерация борьбы Азербайджана, передает в субботу Day.Az.

Согласно информации, сегодня из спортсменов, присоединившихся к борьбе, в полуфинал вышли Ульви Ганизаде, выступающий в весовой категории 72 кг, Рафиг Гусейнов (82 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг). Гусейнов на пути к финалу встретится с Бурханом Акбудаком (Турция), Ганизаде - с Сельчуком Джаном, а Джафаров - с Муратом Фиратом.

Нихат Мамедли в весовой категории 60 кг в 1/8 финала проиграл Эдмонду Назаряну (Болгария), Ариф Нифтуллаев (97 кг) - Артуру Омарову (Чехия).

Сегодня в борьбе за "золото" Эльдениз Азизли (55 кг) встретится с Адемом Узуном, Талех Мамедов (63 кг) - с Лери Абуладзе (Грузия), Сабах Шариати (130 кг) - с Резой Каяалпом (Турция). Ислам Аббасов (87 кг) сразится за бронзовую медаль с Лашей Гобадзе (Грузия).

Отметим, что ранее чемпионами Европы по вольной борьбе стали Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг). "Серебро" у Османа Нурмагомедова (92 кг) и Магомедхана Магомедова (97 кг), "бронза" у Абубакра Абакарова (86 кг) и Георгия Мешвилдишвили (125 кг). У женщин золотая медаль у Марии Стадник (50 кг), бронзовая - у Жалм Алиевой (57 кг). Состязание завершится 23 апреля.