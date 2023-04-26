Подробности встречи Месси с игроками «Барселоны»

Стали известны подробности встречи аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси с игроками "Барселоны" Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Об этом во время трансляции на стриминговом сервисе Twitch сообщил журналист Жерар Ромеро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Ромеро, во время ужина футболисты обсуждали планы на будущее в клубе. Отмечается, что в случае возвращения Месси Бускетс с высокой долей вероятности подпишет новый контракт с "Барселоной". Останется ли в клубе Альба, пока неизвестно.