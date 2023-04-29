Вот на что пошел Месси ради "Барселоны"

Лионель Месси готов вернуться в "Барселону" на зарплату в размере 10-13 млн евро в год, сообщает Day.Az со ссылкой на Cadena SER.

Это намного меньше, чем 35 млн евро, которые зарабатывает Лео за сезон в "ПСЖ".

Месси хочет уже в ближайшие недели точно знать, сумеет ли "Барселона" зарегистрировать его. Каталонцы якобы дали гарантии аргентинцу, что они смогут организовать его возвращение и обойти ограничения со стороны Ла Лиги. Впрочем, "Барселона" все еще ищет так называемые экономические рычаги. Речь как о исходящих трансферах, так и попытках убедить ряд игроков снизить свои зарплаты.