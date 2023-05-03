Саудовская Аравия переманивает Месси

Правительство Саудовской Аравии готово сделать предложение о контракте нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионелю Месси. О этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, если 35-летний форвард перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, то он сможет получать зарплату в размере 400 миллионов евро в год (320 млн фунтов стерлингов). Португальский игрок "Аль-Насра" Криштиану Роналду зарабатывает 165 млн фунтов.

В ближайшее время представители правительства Саудовской Аравии проведут переговоры с отцом Месси.