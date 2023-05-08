Тренер «Аль-Хиляля» оценил подписание Месси

Тренер саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Рамон Диас высказался о возможном подписании нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси. Слова специалиста приводит Goal, передает Day.Az.

"Месси? Сейчас мы сосредоточены на предстоящей игре, у нас финал [Кубка короля]. После него посмотрим, что будет дальше", - оценил ситуацию Диас. Он не подтвердил информацию о том, что в клубе готовят для аргентинского форварда самый большой контракт в истории футбола.