"Сабах" сыграл с турецким "Бешикташем" в благотворительном матче
Завершился благотворительный футбольный матч между азербайджанским клубом "Сабах" и турецким клубом "Бешикташ".
Как сообщает Day.Az, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. На 3-й минуте игры Алексей Кашук вывел "Сабах" вперед. Через две минуты Кашук отличился во второй раз.
На 23-й минуте игры защитник "Бешикташа" Умут Мераш сократил разницу в счете. На 44-й минуте матча Мераш забил второй гол своей команды.
На 63-й минуте матча нападающий "Бешикташа" Дженк Тосун реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. На 70-й минуте матча грузинский нападающий "Сабаха" Давид Волков сравнял счет.
Таким образом, благотворительный матч завершился вничью со счетом 3:3.
Отметим, что что доход от матча будет направлен в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
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