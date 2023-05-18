УЕФА по ошибке анонсировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своих соцсетях по ошибке запустил розыгрыш билетов на финальный матч Лиги чемпионов. Напомним, что на данную минуту определен лишь один финалист.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в этом розыгрыше УЕФА опубликовал изображение с эмблемами "Реала" и "Интера".

"Финалисты определены, и сцена готова", - гласит пост.

Вскоре после публикации пост был удален.

Напомним, что первым финалистом Лиги чемпионов стал миланский "Интер", который в обоих матчах обыграл "Милан". Вчерашняя встреча завершилась победой 1:0 с голом Лаутаро Мартинеса. Первый матч также остался за "Интером" (2:0).

Второй финалист определится сегодня вечером. Во втором матче в эти минуты встречаются "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

Финал пройдет в Стамбуле (Турция) 10 июня.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году "сливочные" в финале обыграли "Ливерпуль" со счетом 1:0. Гол на счету Винисиуса.