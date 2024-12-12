Цифры, дающие надежду "Карабаху"

Шведская футбольная команда "Эльфсборг", имеющая самые слабые показатели в Лиге Европы, по очкам и позиции опережает своего следующего соперника, коим является "Карабах". Представитель Швеции опережает агдамцев на один балл и четыре места.

İdman.biz сравнил статистические показатели этих двух конкурентов.

Наша команда отстает и по количеству голов. В пяти матчах у соперника семь голов, у "Карабаха" - четыре. Забив 11 голов, "Эльфсборг" пропустил на 2 мяча меньше, чем наш представитель.

"Карабах" в пяти матчах нанес 56 ударов по воротам соперника. 18 ударов пришлись в створ ворот, 26 - мимо, 12 были заблокированы. "Эльфсборг", имеющий самый слабый результат на континенте, нанес 35 ударов по воротам. 16 из них пришлись в створ ворот, 12 - мимо, семь были заблокированы. Как видно, хотя "Карабах" значительно опережает своего соперника по количеству ударов. В то же время шведы больше били и больше промахивались. Соотношение голов после ударов не в нашу пользу.

Шесть раз наши игроки попадали в штангу, у соперника этот показатель равен нулю.

Среди 36 участников турнира агдамская команда, занимающая девятое место по количеству атак (181), значительно опережает "Эльфсборг" (104), который на 35-м месте по этому показателю.

"Карабах" подал почти в три раза больше угловых - 27-10.

80 раз штрафные удары исполнили агдамцы и 46 раз - шведские футболисты.

В офсайд игроки чемпиона Азербайджана (13) попадали чаще, чем футболисты соперника (девять).

"Карабах", обладающий в играх 50 процентами владения мячом, сможет воспользоваться этим в матче против "Эльфсборга", самого слабого на континенте с 36,8 процента.

Количество передач и процент точности также дают нам повод смотреть на матч с надеждой, что "Карабах" победит. Команда Гурбана Гурбанова была точна в 83,2 процента из 2251 передачи. Сопернику удалось выполнить точно лишь 72 процента из 1507 передач при самом низком континентальном показателе.

Если игроки азербайджанского клуба были точны в половине из 82 длинных передач, то скандинавы добились успеха в 38 процентах из 73 таких пасов.

В борьбе один на один (52,5% - 42,2%) и позиционной борьбе (56,6% - 41,9%) наши игроки значительно превосходят скандинавов. Однако в борьбе в воздухе ситуация противоположная (37,4% - 43,3%). Это объясняется высоким ростом игроков соперника.

По количеству успешных обводок лидируют также агдамцы - 39-28.

119 раз игроки "Карабаха" отбирали мяч у соперника. У "Эльфсборга" этот показатель равен 80-и.

Разница в сейвах вратарей минимальна. Агдамский клуб с 23 сейвами занимает четвертое место в Лиге Европы, "Эльфсборг" - с 22-я шестое.

Что касается игровой дисциплины, то игроки "Карабаха" нарушили правила 49 раз, а их соперники - 64 раза. Другие команды нарушили правила против агдамцев 65 раз. У "Эльфсборга" этот показатель составляет 40.