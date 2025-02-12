Итоги вчерашних игр Лиги чемпионов УЕФА

Вчера стартовали матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день состоялось четыре матча.

В первом матче дня встретились французские клубы "Брест" и "ПСЖ". Парижане одержали убедительную победу.

"Манчестер Сити" принимал "Реал Мадрид". Хотя команда Пепа Гвардиолы дважды выходила вперед, гостям удалось одержать волевую победу.

"Ювентус" обыграл дома ПСВ, а "Боруссия Дортмунд" разгромила на выезде "Спортинг".

Лига Чемпионов

Плей-офф, первые игры

11 февраля

21:45. Брест - ПСЖ - 0:3

00:00. Манчестер Сити - Реал Мадрид - 2:3

00:00. Ювентус - ПСВ - 2:1

00:00. Спортинг - Боруссия Д - 0:3

Отметим, что первые игры завершатся 12 февраля.

Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 является мадридский "Реал", который обыграл дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия).