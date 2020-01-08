Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R)

Самым дорогим бронированием в эти каникулы стал перелет двух пассажиров из Баку на Пхукет за 8,5 тысяч манатов. Об этом свидетельствуют данные Aviasales.az.

Аналитики туристического поисковика отмечают, что больше половины жителей Азербайджана покупают авиабилеты в последний момент, то есть максимум за неделю до вылета. Поэтому эксперты решили составить рейтинг самых дорогих авиабилетов после праздников.

Так, на втором месте оказался перелет из Баку в столицу Лапландии Рованиеми за восемь тысяч манатов.

Кроме того, за 6,2 тысячи манатов обошлось авиапутешествие в Нью-Йорк.

Еще за 5,2 тысячи манатов пассажиры из Баку улетели в турецкий город Эрзурум.

4,2 тысячи манатов заплатили туристы за возможность провести новогодние каникулы в Москве.

На тысячу дешевле вышла такая же поездка из Баку в Москву в обе стороны.

Три тысячи манатов стоил перелет из столицы Азербайджана на Бали.

За 2,6 тысячи манатов туристы отправились отмечать Новый год в Лос-Анджелесе.

Полторы тысячи манатов стоила поездка из Баку в Милан в один конец.

Замыкает топ-10 перелет в одну сторону в Сан-Франциско так же за полторы тысячи манатов.