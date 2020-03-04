Кабинет министров Шри-Ланки одобрил предложение министра по туризму о переносе начала взимания туристического налога на 1 мая 2020 года, тогда как изначально планировалось начать его собирать ещё с 1 января, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Теперь у гостиниц и турфирм, на которых возложена обязанность оплачивать этот налог, появились налоговые каникулы.

В настоящее время индустрия туризма всего региона ЮВА страдает падения турпотока из-за эпидемии коронавируса. Сначала не стало китайских туристов, а потом резко упал спрос со стороны европейских и американских туристов, что ставит туристическую отрасль на грань коллапса.

При этом правительство Шри-Ланки сообщило, что туристические налоги за 2019 год начнут взиматься с 1 мая 2020 года. Отелям будет предложено оплатить налог за 2019 год и за начало 2020 равномерными ежемесячными платежами.