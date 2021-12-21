Стюардесса рассказала, как время вылета влияет на уровень сервиса на борту

Туристам, которым важно получить качественный сервис от авиакомпании, рекомендуется выбирать рейс по времени вылета. О том, в какое время суток путешественники могут рассчитывать на лучшее обслуживание, рассказала стюардесса Стелла Коннолли в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

По словам американской бортпроводницы, чем раньше вылетит самолет, тем лучше для туристов. "Лучше всего вылетать рано утром - они почти всегда прилетают вовремя. Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы", - поделилась она.

Более ранние рейсы будут означать не только более приятный экипаж, но и гораздо более чистые самолеты, которые с меньшей вероятностью будут задержаны. "В течение дня, если один рейс опаздывает, получается эффект снежного кома, и вероятность того, что последующие рейсы будут задержаны, уже выше. Я рекомендую лететь пораньше", - добавила она. Так, согласно данным FiveThirtyEight, время ожидания вылета может увеличиваться с 6:00 утра. Если средняя задержка рейса составляет всего восемь минут в 6:00 утра, то в 18:00 она достигает уже 21 минуты.

По данным Национальной лаборатории сильных штормов, это не единственная причина для раннего вылета - в это время также меньше вероятность возникновения турбулентности. Как ранее отмечали специалисты, это связано с тем, что во второй половине дня чаще случаются грозы, которые вызывают "неровный" воздух и турбулентное путешествие.

Транзитные туристы тоже могут пользоваться привилегиями на борту самолета. В случае стыковочного рейса, летный экипаж может им помочь. "Если вы проинформируете нас об этой ситуации, мы можем сделать объявление до того, как пассажиры покинут самолет, попросив их разрешить туристам с стыковочными рейсами выйти первыми. Мы стараемся помогать пассажирам, которые спешат на пересадку", - пояснила стюардесса.