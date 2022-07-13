Lufthansa отменит еще 2 тыс. рейсов до конца лета

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa будет вынуждена до конца августа отменить еще 2 тыс. рейсов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена из-за нехватки персонала. Об этом сообщила в среду газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее авиакомпания сообщала, что летом в общей сложности аннулирует 3,8 тыс. рейсов.

Отмена касается в первую очередь внутренних рейсов, которые должны были быть выполнены в самые загруженные часы по пятницам и выходным и для которых можно найти альтернативу.

Во время пандемии аэропорты, авиакомпании и группы наземного обслуживания авиаузлов сократили рабочие места и сейчас изо всех сил пытаются нанять новых сотрудников, чтобы справляться с потоком туристов. В ФРГ собирались нанять на временной основе работников турецких аэропортов.