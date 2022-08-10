Индийские мотивы

Ну что, любители путешествий, ещё одна хорошая новость от нашего AZAL: с августа открывается прямой рейс в Нью- Дели. То есть, поклонники Радж Капура и Айшварии Рай, "Танцора диско" и "Зиты и Гиты", ваша мечта стала ещё доступнее: сказочная Индия всего в нескольких часах полёта!

ВИЗА И АВИАБИЛЕТ

Визу можно получить онлайн по адресу https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration, стоить будет 50 долларов плюс комиссионные.

Билеты на полёт в обе стороны AZAL продаёт где-то в районе 1200-1300 манатов, недорого, если учесть нынешние цены и расстояние.

Перед полётом ознакомьтесь с последней информацией в связи с COVID-19 вот по этому линку https://www.azal.az/az/information/covid-india.

КАК ДОБРАТЬСЯ В ГОРОД ИЗ АЭРОПОРТА

Аэропорт имени Индиры Ганди в 17 км от города, недалеко. Если вы налегке, то можно воспользоваться автобусом или метро, стоить это будет 60-70 местных рупий (1-1,2 доллара), но только наличными и в местной валюте. Дорога в город займёт около 50 минут. Но если вы с багажом, то лучше нанять такси, это где-то около 65-70 долларов. Время в пути почти то же, если не попадёте в пробку, а они здесь не редкость.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Это самый главный вопрос при поездке в Индию, тем более, если вы впервые в этом регионе. Однозначно, вы испытаете культурный и эмоциональный шок от этого огромного мегаполиса, с его шумными улицами, толпами людей, неконтролируемым уличным движением. Поэтому от того, насколько правильно вы сможете выбрать место проживания, зависит: влюбитесь ли вы в эту страну или будете сильно разочарованы.

С учетом туристических предпочтений азербайджанцев, позволим себе совет: не экономьте на гостинице, селитесь в районе Нью-Дели или Южный Дели.

Хотя и в Центральном Дели есть спокойные и более привычные для нас места с отличными отелями, местами отдыха и развлечений, особенно деловой район города, да и многие туристические достопримечательности находятся именно в Central Delhi.

Но в районе Нью-Дели больше парков, бульваров и торговых центров, сказывается британское влияние. Отели чуть дороже, но зато намного меньше шума и трафика.

Район Южный Дели подойдёт для тех, кому важен комфорт и спокойный отдых, но при этом вы не увидите настоящую аутентичную Индию. Так что, выбор за вами.

Учитывая огромное количество отелей, а их тысячи, выбрать что-то и по карману и по предпочтениям труда не составит. Не останавливайтесь в гестхаусах, у нас разные взгляды на удобства и чистоту, лучше 3 или 4 звёздный отель в описанных выше районах. Если не поленитесь искать, то за 40-50 долларов в день можно найти очень даже хороший отель - Нью-Дели недорогой город, в отличие от Мумбаи.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Если вы приехали именно в Нью-Дели, а не на пляжный отдых на Гоа или для посещения золотого треугольника Дели-Агры-Джайпур, то вот самый минимум обязательных для посещения мест.

Центральный район

В этом районе наибольшее количество исторических мест, таких как Красный Форт, цитадель эпохи Великих Моголов, построенный из красного песчаника самим Шах Джаханом, главная мечеть города Джама-Масджид, где хранится туфля и волосы нашего пророка Мухамеда. Да и вообще, здесь находится сам знаменитый Старый Дели.

Это самый настоящий туристический Клондайк, с его узкими улочками, шумными торговыми рядами, непонятным хаотическим движением, старыми полуразрушенными домами и магазинами. Это возвращение в прошлое со своими законами и порядками. Это как бы город в городе, не очень чистый, не очень хорошо пахнущий, но если вы не видели Шахджаханабад, то вы не видели Индию.

Нью-Дели

Этот район, в отличие от ЦР, более ухожен и даже, можно сказать, британизирован, с его проспектами, парками, моллами, но и здесь есть что посмотреть. Например, здесь находятся знаменитые на весь мир Ворота Индии, мемориал в честь погибших в Первой мировой войне индийских солдат с Вечным огнём. А также построенная в 16 веке гробница Хумаюна, в честь одного из великих Моголов, падишаха Хумаюна.

Эта часть Нью-Дели известна и многочисленными банками, офисами компаний, дорогими ресторанами и магазинами.

Южное Дели

Это симбиоз древности и настоящего, здесь находится знаменитый комплекс Кутб-Минар, самый высокий минарет в Индии (более 72 метров), который строился несколькими поколениями султанов. А белоснежный мраморный Храм Лотоса привлекает сюда тысячи туристов и паломников-бахаи, ведь это главный храм последователей этой религии не только в Индии, но и в соседних странах.

Ну и конечно, учитывая то, что Индия - это всё-таки страна индуизма, нельзя не посетить храм Акшардхам, вошедший в книгу рекордов Гиннеса за свои размеры, это более 12 гектаров территории. Его называют "Резиденцией Бога, которую нельзя перемещать", а находится храм на берегу реки Ямуна. Здесь хранятся мощи индуистского Бога Вишну, поэтому поток паломников неистощим. Если захотите посетить, имейте в виду, что вход в главный храм бесплатный, а вот экскурсия по всему комплексу стоит 2,5 доллара все дни, кроме понедельника.

Очень много знаковых мест и достопримечательностей в Нью-Дели, но как не посетить рынок Чандни Чоук, вот где настоящая Индия, это её знаковая точка.

Тур в Тадж-Махал

Приехав в Индию, не совсем верно не поехать в Агры, чтобы увидеть одно из чудес света - Тадж-Махал. Экскурсию можно купить как в ресепшн отеля, так и в городе у турфирм. В зависимости от вида транспорта, количества людей, наличия гида, цена может меняться от 160 до 330 долларов, а дорога займёт около трёх часов. Но зато вы увидите любовь великого могольского императора Шаха Джахана к своей жене Мумтаз Махал, воплощенная в мрамор!

ЧТО ПОЕСТЬ

Популярность индийской кухни в её сочетании огромного количества пряностей с мясом (только не говяжьим), курицей, овощами, бобовыми.

Например, карри - это не одно блюдо, а целая группа разных кушаний ароматно-пряных, тушёных, иногда очень острых, подают с рисом или лепёшками.

Дал - самое популярное в Индии и среди туристов, густой суп-пюре из чечевицы или гороха, с пряностям, куркумой, чесноком. Иногда на кококсовом молоке с лимонным соком, но всегда очень вкусно и совсем недорого.

Традиционное блюдо Индии - бирьяни, плов из прекрасного риса с ягнятиной, курицей или овощами, с десятком специй, нередко с кайенским перцем. Имейте в виду, индийцы обожают острую пищу, так что если у вас проблемы с желудком, не злоупотребляйте.

ЧТО ПРИВЕЗТИ

Туристы любят привозить очень качественный и дешёвый местный текстиль, сарафаны, платья из чистого хлопка - стоят копейки. Конечно, лучший в мире чай, специи, кашмирский кашемир, косметика и эфирные масла. Даже покупая это на обычном рынке, всё будет не только очень дёшево, но и достаточно качественно.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ГОРОДУ

Наиболее рекомендуемым видом транспорта в Нью-Дели и по чистоте, и по цене является метро - 8 рупий. Но в любом случае вы лишь доезжаете до нужного вам района, а затем или автобус ( от 3 рупий, но переполнен) или велорикша (от 30 рупий, но очень медленно, просто ради туристического интереса). Такси стоит совсем недорого, от 5 рупий, но окончательную цену обязательно обговаривайте. Игра "обмани туриста" очень популярна в Индии, так что лучше заказать такси черех приложения Uber или Ola. Имейте в виду, многие "водилы" имеют интерес затащить вас в те или иные магазины, так что будьте непреклонны.

О ЧЁМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Во-первых, что-то покупая, обязательно торгуйтесь, могут назвать несусветную цену.

Во-вторых, строжайшее соблюдение санитарных норм - многие индийцы не отличаются особой чистотой, не ешьте и не пейте на улице, особенно будьте осторожны с водой, покупайте только бутилированную. Как можно чаще дезинфицируйтесь, это совершенно необходимо.

В-третьих, никогда не подавайте нищим и попрошайкам - не отвяжетесь, их количество будет расти в геометрической прогрессии.

Самое главное, несмотря на много чего непривычного (иногда даже неприятного для нашего слуха и обоняния), Индия прекрасная страна с добрыми людьми, богатой историей, пятитысячелетней культурой. Эту страну нужно понять и принять такой, какая она есть, с её неповторимой аутентичностью и вековыми традициями!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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